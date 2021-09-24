Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düştüğü kayalıklarla mahsur kalan oğlak ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı.
Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çobanlık yapan Ferdi Koçyiğit, sürüdeki bir oğlağın 6 metre yükseklikten kayalıklara düşerek dehlizde mahsur kalması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, oğlağı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
İple dehlize sarkan ekipler, oğlağı bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanmadan kurtarılan oğlak sahibine teslim edildi.
Etiketler: Niğde AFAD Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 18:57
- 18:52
- 18:38
- 18:37
- 18:31
Sıradaki Haber
Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz