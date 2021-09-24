Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte 9 adrese yapılan operasyonda 16,36 gram metamfetamin, 1,3 gram kokain, 5,1 gram eroin ve 1,75 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu Narkotik
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