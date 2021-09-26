Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, çalışmaları yerinde inceledi.

Liman inşaatının devam ettiği ifade eden Göktaş, "Sayın Valimiz Ekrem Canalp riyasetinde başlatılan Enez Deniz Gümrük Kapısı çalışmaları hızla devam ediyor. Enez'i Uluslararası ticarete ve turizme açacak olan Deniz Gümrük Kapısı, 2022 yılı ortalarında bitecek ve hizmete açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Enez Deniz Gümrük Kapısı 25 metre genişliğinde, 135 metre uzunluğunda rıhtım yapılacak. 5 bin metrekare geri saha alanı, 150 metrekare çekek alanlarına sahip olacak ve yaklaşık 60 bin ton taş dolgusu yapılacak.

Enez'e uzun yıllardan beri yapılacağı söylenen Deniz Gümrük Kapısı'nın gerçekleşmesi bölge halkı tarafından da takdirle karşılanmakta olup, bölgeye büyük çapta ekonomik canlılık gelecek.