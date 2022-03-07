Şehit Alibey Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede apartmanın çatısını tamamen saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Apartmanın çatısının tamamen yandığı olayın sebebinin belirlenmesi için çalışma sürdürülüyor.