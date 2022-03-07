Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir binanın çatısı yandı.
Şehit Alibey Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede apartmanın çatısını tamamen saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Apartmanın çatısının tamamen yandığı olayın sebebinin belirlenmesi için çalışma sürdürülüyor.
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