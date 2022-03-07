Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulanstan telefon çaldı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de ambulanstan ve iş yerlerinden cep telefonu çalan bir kişi tutuklandı.
Mersin Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki 5 iş yeri ile bir ambulanstan cep telefonlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu belirledi.
Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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