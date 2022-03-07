Mersin Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki 5 iş yeri ile bir ambulanstan cep telefonlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu belirledi.

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.