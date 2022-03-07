Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Soma ilçesinde bir otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada 2 bin 100 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik
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