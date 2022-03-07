Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrencilerin kaldığı sosyal tesiste yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde üniversite öğrencilerinin de kaldığı sosyal tesiste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kastamonu'da Yeni Mahalle'deki iki katlı İhsangazi Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sardı.
Tesisin bir bölümünde konaklayan Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 11 öğrenci, görevlilerce tahliye edildi.
Çalışanların haber vermesi üzerine yangına, İlçe Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangın, tesiste hasara neden oldu.
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