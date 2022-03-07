Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Ticaret Müdürlüğü bağlı ekipler, zincir marketler başta olmak üzere alışveriş merkezlerinde sebze, meyve, temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında inceleme yaptı.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı.

Reyonlar ve depolar tek tek incelendi

Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı ve yağ satış reyonları incelendi.

Reyonlarda yağ bulundurulmaması durumunda depolar denetlendi.

Market yetkililerine de stokçuluk yapılmaması uyarısında bulunuldu.