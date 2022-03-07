Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin’de fiyat ve stokçuluk denetimi
[Fotoğraf: İHA]
Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sıvı yağ satışlarında fahiş fiyat artışlarının tespiti amacıyla kentteki marketlerde fiyat, etiket ve stokçuluk denetimi yaptı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Ticaret Müdürlüğü bağlı ekipler, zincir marketler başta olmak üzere alışveriş merkezlerinde sebze, meyve, temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında inceleme yaptı.
Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı.
Reyonlar ve depolar tek tek incelendi
Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı ve yağ satış reyonları incelendi.
Reyonlarda yağ bulundurulmaması durumunda depolar denetlendi.
Market yetkililerine de stokçuluk yapılmaması uyarısında bulunuldu.
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