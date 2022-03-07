Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir'e son 19 yılda devasa su yapıları inşa ettiklerini belirterek, Eskişehir'in mümbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Özellikle modern sulama projelerinin Türkiye'ye için önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Son 19 yılda Eskişehir'e inşa edilen 26 sulama tesisi ile 105 bin 480 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Eskişehir'de topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 82 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Eskişehir'imiz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 14 sulama tesisinin inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 14 sulama inşaatının tamamlanmasıyla toplam 245 bin 320 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Eskişehir zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır."

Yıldız, Eskişehir'de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 97 tesis ile 1 milyar 857 milyon 208 bin 344 lira yatırım yaptıklarına değinerek, Eskişehir'de son 19 yılda 9 baraj, 11 gölet ve 2 yeraltı depolaması inşa ettiklerini belirtti.

3 baraj ve 1 gölet inşaatı sürüyor

Eskişehir'in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ettiklerini anımsatan Yıldız, şunları bildirdi:

"Bu kapsamda 3 baraj ve 1 göletin yapım çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan inşaatı devam eden 1 içme suyu tesisini 2026 yılı sonuna kadar tamamlayıp, toplamda 784 bin kişi için yılda 63,07 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir. Ayrıca Eskişehir'de taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 34 taşkın koruma tesisi ile 36 yerleşim yeri ve 3 bin 610 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 5 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Son 19 yılda, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Eskişehir'de 13 iş tamamlanarak toplam 1 milyon 326 bin 202 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. 60 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. 2 Hidroelektrik Enerji Tesisi işletmeye alınarak yıllık 556,95 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlıyoruz."

Yıldız, projelerin hayata geçirilmesinde kendilerini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.