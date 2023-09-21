Uşak'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, aile kavramının önemine değindi.

Ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın yükseltilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Boran, evlilik ve aile hayatına ilişkin toplumun farkındalık düzeyini arttırma, ailelerin afet ve acil durum, iklim değişikliği, teknoloji ve medyanın bilinçli kullanımı konusunda eğitimine odaklandıklarını belirtti.

Çalıştayda katılımcılara, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile ve Sağlık" ile "Aile ve Sivil Toplum Kuruluşları" konularında sunumlar yapıldı.