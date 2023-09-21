Şehit Hasan Bozkurt için Osmaniye'de tören düzenlendi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişi okundu.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ali Çakmak'ın okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzun da taşındı. Şehidin cenazesi, dualarla askeri kara yoluyla memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine uğurlandı. Törene AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya YILMAZ, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Gaziantep il Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.