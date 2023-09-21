Kore gazisi Artvin'de son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Samsun'daki özel hastanede dün hayatını kaybeden Sezgin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Artvin Merkez Camisi'ne getirildi.

Sezgin'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Yukarı Şehitlik köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Sezgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Berker Çırak, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.