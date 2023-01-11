Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen F.Ç. ile karısı Z.Ç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı tamamen yanarken dairede de hasar oluştu.

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.