Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
İkisaray Mahallesi'nde 3 katlı binanın son katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen F.Ç. ile karısı Z.Ç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı tamamen yanarken dairede de hasar oluştu.
Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Uşak
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