Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 12:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Patlayan LPG tankı hasara neden oldu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde LPG değişimi yapılan iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlayan tank hasara neden oldu.
Olay, dün Tapduk Emre Mahallesi'ndeki oto LPG dönüşümü yapılan Süleyman E.'ye ait iş yerinde meydana geldi.
Bir otomobilin LPG dönüşümü esnasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Alev alan LPG tankını çalışanlar iş yerinden dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Olay nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Etiketler: Afyonkarahisar
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