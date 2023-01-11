Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Batman'da hafif ticari araç ile otomobil, Batı Raman yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Muhammed Yasin Ç. hayatını kaybetti.
Yaralanan Edanur Y., Recep Y., Mehmet Ali K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Batman
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