Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Iğdır'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Balta'nın cenazesi toprağa verildi.
Balta'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için, Tuzluca ilçesine bağlı Gedikli köyü mezarlığına getirildi.
Balta'nın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Törene, Balta'nın ailesi ve yakınları ile Vali Vekili Abdulkadir Şahin, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Iğdır
Sıradaki Haber
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz