Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 12:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Öğrencilerin kaldığı iki katlı ev alev alev yandı
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın görenleri korkuttu, yangın anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre yangın sabah saatlerinde Yıldızeli ilçesinde meydana geldi.
Yurtdışında yaşayan F.K.’ye ait 2 katlı öğrencilerin kaldığı müstakil evde çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden Yıldızeli itfaiye ekiplerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Soba bacasından çıktığı düşünülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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