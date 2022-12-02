Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 10 bin 762 öğrenciye ücretsiz yemek
[Fotograf: AA]
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı öğrencilere ücretsiz yemek hizmetinin Uşak'ta da aralıksız sürdüğü belirtildi.
Ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının her geçen gün arttığının belirtildiği açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikaları ve sağladığı imkanlar doğrultusunda okul öncesi öğrencileri, taşımalı eğitimle okullara erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri, özel eğitim ve pansiyonlarda barınan 10 bin 762 öğrenciye ücretsiz yemek imkanı sunmaya devam ediyor" denildi.
Açıklamada, 2023 yılında ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan öğrenci sayısının 14 bine ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.
Etiketler: Uşak
Son Haberler
- 16:08
- 16:12
- 16:01
- 16:03
- 15:51
Sıradaki Haber
Namık Kemal vefatının 134. yılında kabri başında anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz