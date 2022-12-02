Ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının her geçen gün arttığının belirtildiği açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikaları ve sağladığı imkanlar doğrultusunda okul öncesi öğrencileri, taşımalı eğitimle okullara erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri, özel eğitim ve pansiyonlarda barınan 10 bin 762 öğrenciye ücretsiz yemek imkanı sunmaya devam ediyor" denildi.

Açıklamada, 2023 yılında ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan öğrenci sayısının 14 bine ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.