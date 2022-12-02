İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında engelli vatandaşlara trafik denetimi yaptırıldı.

Kent merkezinde görevli trafik ekipleri ile araçları durdurup, evrak kontrolü yapan engelli vatandaşlar, sürücülere, her insanın potansiyel engelli adayı olduğunu söyledi.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.