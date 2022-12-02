Kafkasya bölgesinden 1884 yılında göç eden Çerkes kökenli vatandaşlar tarafından köy olarak kurulan Akçakent, 1990 yılında ilçe oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Akçakent'in toplam 3 bin 566 olan nüfusunun 776'sı ilçe merkezinde, 2 bin 790'ı köylerde yaşıyor.

Türkiye'nin merkez nüfusu en düşük ilçeleri arasında yer alan, İstanbul ve Ankara'dan yaz aylarında gelenlerle nüfusu artan Akçakent'te basit adi suçların dışında asayiş olayı yaşanmıyor.

Bozkırın ortasındaki Kırşehir'in 1420 rakımlı ilçesi, meşe ormanları ve Akçakent Göleti ile ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Tarım ve besiciliğin yanı sıra meşe ormanlarından elde edilen kömür ve odun, 3 farklı bölgeden çıkarılan florit madeni, ilçe halkının geçim kaynakları arasında yer alıyor.

"Burada hiçbir şekilde hırsızlık ve benzeri olay yaşanmaz"

Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, Kafkasya'dan göç eden Çerkes kökenli vatandaşlarca Çiçekdağı ilçesine bağlı "Şehricedid" ismiyle kurulan köyün adının 1965 yılında Akçakent olarak değiştirildiğini, 32 yıldır da ilçe statüsünde olduğunu söyledi.

Akçakent'in Kırşehir'in diğer ilçelerine göre orman alanı bakımından öne çıktığına işaret eden Kılıç, mesire alanlarıyla dikkati çeken ilçenin sac kavurmasının yörede ünlü olduğunu anlattı.

Kılıç, ilçenin asayiş yönünden de çok huzurlu olduğunu vurgulayarak, "Halkımız çok misafirperverdir. İnsanlar burada huzur içinde yaşar. Burada hiçbir şekilde hırsızlık ve benzeri olay yaşanmaz. Kapınız açık yatın, sabah kalktığınızda hiçbir sorununuz olmaz" dedi.