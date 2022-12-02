AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinin de eşlik ettiği ziyarette, iç-dış mekânlar ve sağlık hizmet sunum alanları örnek ameliyathane, hasta odaları, mekanik ve teknik alanlar incelendi.

Şenkul ve Önsay, son durum ve planlamalar hakkında firma yetkililerinden güncel bilgileri alarak, süreci değerlendirdi. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Önsay, "İnşaat sürecinde hızla sona doğru geliniyor. Şu an inşaatta aktif çalışan kişi sayısı bin 800'e yüseltildi. Türkiye’de şuan Şehir Hastanesi bulunan 16 il var. Kütahya Şehir Hastanemiz Türkiye’de Şehir Hastanesi bulunan 17. il olacak. AK Parti'nin iktidarı boyunca Kütahya'ya yapılmış en büyük yarımlardan birisi. Hastanemizin inşaat sürecinin bir an önce tamamlanıp, şehrimizin ve milletimizin hizmetine sunulmasını istiyoruz. Hastalarımızın şifasına vesile olacak hastanemizin ilimize ve bölgemize önemli katkılar sağlayacaktır. Bilindiği gibi, Afyon yolu üzerinde 300 odalı yeni bir hastane daha yapacağız. Bunun proje ihale yapıldı." dedi.

Toplam 182 bin metrekare alan üzerine kurulu Kütahya Şehir Hastanesi'nde 610 yatak, 206 poliklinik, 22 ameliyathane, 79 yoğun bakım ünitesi, 430 oda ve bin 160 araçlık otopark bulunacağı belirtildi. Hastanenin 14 Mart 2023 günü Tıp Bayramı'nda hizmete sunulması hedefleniyor.