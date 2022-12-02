Mimar Sinan Ortaokulu'nda eğitim gören Düzgün Ali Aydın, yaklaşık 2 hafta önce Kaymakamlık binasında düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Programda Kaymakam Necdet Uçar ile görüşen Aydın, kendisine hayalinin sorulması üzerine "kırmızı renkli bisikletim olsun istiyorum" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Uçar'ın talimatıyla temin edilen bisiklet Aydın'a hediye edildi.

Aydın, sevincini kavuştuğu bisikletiyle çıktığı sokaklarda dolaşarak gösterdi.