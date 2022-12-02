Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zihinsel engelli çocuğun bisiklet hayalini kaymakam gerçekleştirdi
[Fotograf: AA]
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun bisiklet hayalini, Kaymakam Necdet Uçar yerine getirdi.
Mimar Sinan Ortaokulu'nda eğitim gören Düzgün Ali Aydın, yaklaşık 2 hafta önce Kaymakamlık binasında düzenlenen bir etkinliğe katıldı.
Programda Kaymakam Necdet Uçar ile görüşen Aydın, kendisine hayalinin sorulması üzerine "kırmızı renkli bisikletim olsun istiyorum" yanıtını verdi.
Bunun üzerine Uçar'ın talimatıyla temin edilen bisiklet Aydın'a hediye edildi.
Aydın, sevincini kavuştuğu bisikletiyle çıktığı sokaklarda dolaşarak gösterdi.
Etiketler: Tunceli
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