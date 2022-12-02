Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev tarafından ağırlanan Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov’a Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Rasul Avazbek Uulu da eşlik etti.

Manas Üniversitesi’ni özellikle uluslararası başarılarıyla dikkat çekmesi üzerine ziyaret ettiğini söyleyen Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Baysalov; Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile MEDIAMANAS’ı gezdi.

Kırgızistan’ın büyük şansı: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

MEDIAMANAS’ın Manas Televizyonu, Manas Radyosu ve sosyal medya ortak yayını da konuk olan Edil Baysalov, Manas Üniversitesi’nin Kırgızistan’ın büyük şansı olduğunu, bunun için Türk Devleti’ne, Türk halkına, üniversite yönetimine çok teşekkür ettiklerini, üniversitenin geniş imkânlarının, uluslararası tecrübesinin, Türkiye’nin akademi dünyasındaki birikimini Kırgızistan’a taşımasının Kırgızistan üniversitelerinin geliştirilmesi için de iyi bir örnek teşkil edeceğini söyledi.

Kırgızistan’ı akademide dünya arenasına taşıyan üniversite

Baysalov; modern ameliyathanelerinin, gelişmiş laboratuvarlarının, serasının, nitelikli medya içerikleri ile yayınlar yapılan ileri yayıncılık teknolojisine sahip radyo ve televizyon stüdyolarının, dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında 801. sırada yer alarak Kırgızistan’ı ülkenin tarihinde ilk defa akademide dünya arenasına taşımasının, uluslararası düzeydeki diğer akademik başarılarının, çağdaş öğretim müfredatının ve her alanda kalitesiyle öne çıkan ve nitelikli bir şekilde ekonomiye katkıda bulunan mezunlarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni rakipsiz kıldığını vurguladı.

Manas Üniversitesi’ni Kırgızistan Devleti’nin de çok önemseyip desteklediğini dile getiren Edil Baysalov, pek çok önemli projeyi Manas Üniversitesi ile birlikte hayata geçireceklerine inandıklarını söyledi.

Heyecanla beklenen Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bir ân önce açılmasına çok önem verdiklerini ifade eden Edil Baysalov, Kırgızistan’ın bu sürecin tamamlanması için gereken her şeyi yaptığının, Türkiye’deki sürecin tamamlanmasını heyecanla beklediklerinin de altını çizdi.

Teknoparka destek müjdesi

Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de tanıdıkları Manas Üniversitesi’nin önemli bir projesinin de teknopark kurmak olduğunu bildiğini belirten Baysalov, üniversitenin bu konuda hazırladığı kanun taslağını bir an önce Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosu’nun gündemine taşıyacağının müjdesini de verdi. Üniversitenin Tarım Bakanlığı ile geliştirdiği, Kırgızistan’ın tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katma değer sağlayacak olan çiftlik projesinin kısa sürede hayata geçirilmesi için de çalışacağını ifade etti.

Edil Baysalov, üniversitede jeoloji, metalurji, madencilik gibi bölümlerin açılmasının, buradan Manas Üniversitesi kalitesiyle öğrenciler yetiştirilmesinin Kırgızistan’a çok fayda sağlayacağını da söyledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, özellikle son 2,5 yılda her alanda gösterdiği gelişimi, başarıları, halkın sorunlarının çözümüne yarayan sosyal sorumluluk faaliyetleri, etkin ve verimli faaliyetlerin önünü açan iş birlikleri, projeleri ile ön plana çıkıyor.