Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da evinde yangın çıkan 95 yaşındaki kadın öldü
Aydın'ın Köşk ilçesinde, bir evde çıkan yangında 95 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Uzundere Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fadime Özcan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını güçlükle söndürdü.
Yangın sonrası evde kontrol yapan ekipler, Özcan'ın cansız bedenini buldu.
Cenaze, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Aydın
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