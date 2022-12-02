Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Grimm Kardeşler'in (Jacob Grimm-Wilhelm Grimm) yazdığı masalda, evden kaçan eşek, köpek, kedi ve horozun Bremen'e gidip orada müzisyenlik yapma düşleri, pandomim gösterisi eşliğinde anlatıldı.

Minikler keyifli dakikalar geçirdi

Tiyatro gösterisine katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şunları söyledi:

"Yavrularımız keyifli bir gün geçirmesini istedik.Bremen Mızıkacılarını Kartepe'ye getirdik. Kültür sanat etkinliklerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel oyunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde sosyal ve kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz."