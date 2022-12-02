Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de jandarma ekiplerinden şehit ailelerine ziyaret
Bingöl'de jandarma ekipleri şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit yakınlarının yanında olmaya devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda Solhan ilçesinde yaşayan 2 şehit ailesini evlerinde ziyaret etti.
Jandarma ekipleri ailelerin şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayarak, "Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Aileler, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Etiketler: Bingöl
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