Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı
Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında şafak vakti 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 29 zanlı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
İşlemleri tamamlanan H.G, E.B, R.I, İ.K, Y.A, A.K, H.İ.Ş. ve A.Ç.K, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki 21 zanlının işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırşehir
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