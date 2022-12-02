İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte üretilmiş alkollü içkilerden zehirlenme olaylarının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde tespit edilen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 100 şişe ve bidonda toplam 430,5 litre el yapımı içki, 31 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.