Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle bazı yollarda yoğun su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araç sürücülerine uyarıda bulundu.
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kırklareli Sağanak Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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