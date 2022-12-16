İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine iki ayrı iş yerine baskın düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan 10 bin 560 içi tütün dolu makarona (filtreli sigara) el kondu.

İş yeri sahipleri olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alındı.