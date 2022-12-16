İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki ve kaçak tütün sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, alkol imalatında kullanılan 10 litre etil alkol, satışa hazır vaziyette 7 litre sahte içki, 4 bin 600 bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 67 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 22 bin 320 içi doldurulmuş makaron ve tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.