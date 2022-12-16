Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 17:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova'da kaybolan hayvan sürüsünü jandarma buldu
Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyünde kaybolan 400 küçükbaş hayvandan oluşan sürü, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Hayriye köyünde sabah erken saatlerde ağılda küçükbaş hayvan sürüsünün olmadığını fark eden C.O, durumu jandarmaya bildirdi.
Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığından gelen takviye ekipler ile bölgede arama gerçekleştirdi. 4 saatlik arama sonucunda hayvanlar 3 farklı bölgede bulundu. Jandarma kayboldukları ağıldan 5 kilometre uzakta bulunan sürüyü sahibine teslim etti.
Etiketler: Yalova
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