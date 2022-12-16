İlçeye bağlı Hayriye köyünde sabah erken saatlerde ağılda küçükbaş hayvan sürüsünün olmadığını fark eden C.O, durumu jandarmaya bildirdi.

Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığından gelen takviye ekipler ile bölgede arama gerçekleştirdi. 4 saatlik arama sonucunda hayvanlar 3 farklı bölgede bulundu. Jandarma kayboldukları ağıldan 5 kilometre uzakta bulunan sürüyü sahibine teslim etti.