Mayıstan bu yana haftanın 3 günü 6'şar saat verilen kursa katılanlar, usta öğreticiler eşliğinde, Valilik ve Türk Kızılay desteğiyle alınan malzemelerle glütensiz ekmek, kurabiye, pizza, pide, tatlı, tarhana, yaş pasta ve erişte yapıyor.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Sevinç, gazetecilere, ince bağırsaklar başta olmak üzere vücudun tüm organlarını etkileyen çölyak hastalığının tedavisi için glütenin hayattan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Çocuk hastalar için glütensiz ürünlere ulaşmanın birçok merkezde zor olduğunu belirten Sevinç, "Karabük'te büyüklerimizin öncülüğüyle böyle bir merkez açılmasıyla özellikle çocuk hastalar için bir fırın yapıldı. Aileler, bu fırında ihtiyaçları olan glütensiz ekmek, makarna, tatlı ve erişteleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla haftanın belli günlerinde burada hazırlayıp evlerine götürebiliyor." dedi.

"Çölyak hastalarının besinleri nasıl üreteceğini ve tüketeceğini öğrettik"

Karabük Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Emine Nur Yavuz da kursta çölyak hastalarının besinleri nasıl üreteceğini ve tüketeceğini öğrettiklerini anlattı.

Özellikle çocukların tatlı ihtiyaçları üzerine çalıştıklarını dile getiren Yavuz, "Anneleri çölyak olan öğrencilerim de var. Beraber geliyorlar. Kursa kayıtlı 28 öğrencimiz var. Hedefimiz Karabük'teki tüm çölyak hastalarına ulaşabilmek. Burada yapılan yiyecekler, çölyaklı çocukları olan ailelere de ulaştırılıyor." diye konuştu.

Çölyak hastası çocuğu olan Hatice Kara ise merkezde ürünleri yapıp çocuklarına götürdüklerini söyledi. Kara, önceleri evde kendisinin yaptığı besinleri, merkezde kurallara uyarak hazırladığını ifade etti.

Kursiyerlerden Ayşe Sezer, çölyak hastası olduğunu 4 yıl önce, 15 yaşındaki kızı Emine'nin de aynı rahatsızlığı bulunduğunu 3 sene önce öğrendiğini anlattı.

Hastalığını geç öğrendiğini ancak 4 yıldır diyetini uyguladığını belirten Sezer, "Kızım da diyetini hiç bozmuyor. Kurstan önce ürünleri evde yapıyorduk ama olmuyordu. Evde yapıp da çöpe attığım ürün çok oldu. Burada hocam ürünleri nasıl yapacağımızı öğretti. Artık burada öğrendiklerimi evde de uyguluyorum. Kızım okula gidiyor. Kantinden bir şey alma imkanı yok. Beslenmesini ben koyuyorum. Ne isterse burada yapıyoruz, okulda yiyor." ifadelerini kullandı.