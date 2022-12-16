Akçay Mahallesi 110. Sokak'taki bir yazlığa balkondan giren M.T. ve Y.B, evin anahtarını bulunduğu yerden alarak yazlığa kiracı gibi girip çıkmaya başladı.

Komşulara evi kiraladıklarını söyleyen zanlılar, yaklaşık 2 hafta kullandıkları yazlıktaki eşyalardan bazılarını sattı.

Bir süre sonra Akçay'a gelen yazlığın sahibi, salonun ışıklarının yandığını fark etti.

Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan M.T. ve Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.