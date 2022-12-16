Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ö.G'nin kullandığı otomobil, Salı Baba Mahallesi Evliya Çelebi Caddesinde A.A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücü Ö.G ve kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:09
- 18:07
- 18:02
- 17:58
- 17:46
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz