Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü kadın yaralandı.
Ü.Ç, idaresindeki 17 AD 367 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda M.K'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan M.K. Bolvadin Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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