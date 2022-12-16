Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimde market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Hileli satış ve stokçuluk yapan, hükümetin belirlediği KDV indirimini uygulamayanlara geçit vermeyeceklerini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz hem fiyat hem de tedarik zinciri ile alakalı denetim yapıyor. Bir usulsüzlük ve stokçuluğa yönelen olursa cezai işlem yapılıyor. Halkımızın refahı için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ve fırsatçılığa asla izin vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz, sorumluluk sahasında ani denetim yaparak, haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalışıyor. Fahiş fiyatların önüne geçilmesinin tek yolu denetim yapılmasıdır. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları titizlikle yerine getirirken, esnafımızın da gerek etiket gerekse fiyat uygulamasında aynı duyarlılığı göstermelerini ve kurallara riayet etmelerini rica ediyorum."