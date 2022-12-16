Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen okullararası gençler badminton il birinciliği müsabakaları kızlar ve erkekler kategorilerinde oynanan final maçlarının ardından sona erdi.

Yunus Emre Spor Salonu'nda 9 okul takımından 50 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda erkekler kategorisinde Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Karaman Anadolu Lisesi ikinci, Hakkı Teke Spor Lisesi üçüncü, Temizel - Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise Hakkı Teke Spor Lisesi birinci, Karaman Lisesi ikinci, Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi üçüncü, Bifa Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kategorilerinde şampiyon olan Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Hakkı Teke Spor Lisesi, Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.