Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın seyir halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Orhan Pehlivan idaresindeki hafif ticari araç, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında, H.A'nın kullandığı tıra arakadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Eşe Pehlivan yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Pehlivan, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eşe Pehlivan'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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