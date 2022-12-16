Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
[Fotograf: İHA]
Elazığ'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli bir aracı takibe aldı.
Takip sonucunda araçta bulunan 3 zanlının, merkez Kaplıkaya köyü Tilkideresi mevkisinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.
Ekipler, izinsiz kazı yapan Ş.Y, A.Ş. ve N.T.S'yi suçüstü yakaladı.
Bölgede, jeneratör, hilti ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Kaçak Kazı
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