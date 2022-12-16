Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 91 şişe sahte içki ele geçirildi
Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 91 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli N.T'nin iş yerinde arama yaptı.
Aramada çeşitli ebatlarda 91 şişe sahte içki, 8 litre etil alkol ve 10 adet içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bilecik Sahte İçki
Son Haberler
- 22:38
- 22:31
- 22:21
- 22:15
- 22:17
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz