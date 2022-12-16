Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli N.T'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada çeşitli ebatlarda 91 şişe sahte içki, 8 litre etil alkol ve 10 adet içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

