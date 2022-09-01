Vali Turan Ergün, Uşak Havalimanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milli Mücadele döneminde yaşananlar ve işgallere karşı direnişi ifade eden Kuvayımilliye Hareketi'nin yakın tarihin en önemli hafıza duraklarından olduğunu vurgulayan Ergün şöyle konuştu:

"Bütün bu hadiseler, bir milletin olumsuz koşullara rağmen 'Ya İstiklal Ya Ölüm' fikriyle harekete geçtiğinde neleri başarabileceği konusunda bizlere örnek teşkil etmektedir. Bundan 100 yıl önce kutsal vatan topraklarımızı işgale girişen emperyalistlere karşı çok çetin ve kararlı bir mücadele verilerek güzel yurdumuz ve bu güzel, kadim şehrimiz düşman işgalinden kurtarıldı."

Gösteri uçuşları yapıldı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da 26 Ağustos itibarıyla işgalci güçlere son darbeyi vurmak, onları Anadolu topraklarından ebediyen kovmak için büyük taarruzun başlatıldığını hatırlattı.

Tarihlerin 30 Ağustos'u gösterdiğinde düşmanın mağlup olduğunu, gösterilen kararlı duruşla işgal girişiminin bertaraf edildiğini ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir kez daha gösterildiğini anlatan Çakın, "Elbette bu sadece başlangıçtı. İşgalciler Uşak'a doğru kaçacak ve bu kez 1 Eylül'de bu kadim topraklarda yeni bir hezimete uğrayacaktı. Zafer silsilesi sürecek, Yunan ordusu 9 Eylül'de denize dökülecekti" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı paraşüt takımının gösterisinin ardından, 6. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 uçakları gösteri uçuşu yaptı.