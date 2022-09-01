Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı'nın 2022 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Bingöl Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 761 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 108'e ulaştı.

Yük trafiği ise ağustos ayında toplamda 155 ton olurken 8 aylık dönemde, Bingöl yolcu trafiği 92 bin 490, uçak trafiği 718, yük trafiği ise 818 ton olarak gerçekleşti.