Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri, Babakonağı Köyü ile Harmandalı Köyünde 2 şahsın kenevir yetiştirip ticaretini yaptığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu jandarma ekipleri 2 köyde 2 ayrı müstakil eve operasyon yaptı.

Yapılan aramalarda 220 gram kenevir tohumu, 550 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda İsa I. ve Ayşe C. yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.