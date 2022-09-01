Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da 2 köyde uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da 2 ayrı köyde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 550 gram esrar, kenevir bitkisi ve tabanca ele geçirdi.
Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri, Babakonağı Köyü ile Harmandalı Köyünde 2 şahsın kenevir yetiştirip ticaretini yaptığını tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu jandarma ekipleri 2 köyde 2 ayrı müstakil eve operasyon yaptı.
Yapılan aramalarda 220 gram kenevir tohumu, 550 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda İsa I. ve Ayşe C. yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 18:00
- 17:48
- 17:42
- 17:24
- 17:15
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta "Küçük öyküler" temalı sergi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz