AFAD yapılan açıklamaya göre, 2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı etkinlikleri kapsamında planlanan eğitim programlarına devam edildi.

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında çalışanlara yönelik düzenlenen afet farkındalığı eğitiminde, afetlerle ilgili alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından kurum çalışanlarına yönelik deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.