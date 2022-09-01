Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde portakal bahçesine devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ö.T. idaresindeki traktör, Bayındırlı köyü Manlar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan Ö.T, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye
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