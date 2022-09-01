Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta "Küçük öyküler" temalı sergi açıldı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş'ın eserlerinin yer aldığı "Küçük öyküler" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş'ın eserlerinin yer aldığı "Küçük Öyküler" sergisi sanatseverler buluşturuldu.
Sanatseverler sergi gezerek Mortaş'tan bilgiler aldı.
Mortaş gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti anlatarak, serginin 30 Eylül'e kadar açık kalacağını söyledi.
Etiketler: Kahramanmaraş
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