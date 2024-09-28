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Güncel
AA 28.09.2024 11:21

Uşak Valiliğine atanan Naci Aktaş görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı.

Uşak Valiliğine atanan Naci Aktaş görevine başladı

Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Tören mangasını selamlayan Aktaş, kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra valilik binasına geçti.

Vali Aktaş, devlete ve millete hizmet edecek olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Kendisinden önce kente hizmet eden tüm valilere teşekkür eden Aktaş, "Şehrimizin her bir ferdinin yüreğine dokunurken devletimizin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyacı olan kıymetli şehitlerimizin aileleri, fedakar gazilerimiz ve aileleri, yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz her zaman önceliğimiz olacaktır. Kapımız her bir hemşehrimiz için makam kapısı değil, gönül kapısıdır." diye konuştu.

Karşılama töreninde, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri hazır bulundu.

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