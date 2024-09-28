Denizli OSB Yönetiminden OSB İtfaiye Müdürlüğüne tebrik ziyareti

Ziyarette Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu ve Bölge Müdürü Ahmet Taş’ı, Denizli OSB İtfaiye Müdürü İsa Bay ve itfaiyeciler karşıladı. Müdür İsa Bay, Denizli OSB İtfaiye Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, ziyarette itfaiyecilere yönelik yaptığı tebrik konuşmasında:



“Müdürlüğümüz, Yönetim Kurulumuz ve sanayiciler olarak her zaman sizlerin yanındayız. Sizlere güveniyoruz. İtfaiye ekibimiz her zaman dinamik ve hazır olmalı. Sizler de bu anlayışla çalışmaktasınız. Verdiğiniz emeklerden ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. İtfaiye Haftanızı tebrik eder, görevinizde kolaylıklar dileriz” ifadelerini kullandı.