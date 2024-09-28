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Güncel
AA 28.09.2024 10:48

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Kurusıkı tabancaların teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silaha dönüştürdükleri ve satışını yaptıkları tespit edilen 16 zanlı takibe alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen hava destekli operasyonda tabancalar ile av tüfeğinin yanı sıra silah tamamlayıcı parçalar bulundu.

Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi, bunlardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki diğer 5 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden İ.S. hakkında çeşitli suçlardan 8 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

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İzmir Silah Kaçakçılığı
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